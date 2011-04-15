Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/08/2018
13:45

Российский фондовый рынок стойко перенёс известия о возобновлении покупки валюты

Российский фондовый рынок довольно быстро оправился от сообщений о возобновлении покупок валюты Центробанком для Минфина и перешёл в боковик. Ведущие индексы торгуются с небольшим нисходящим уклоном в условиях неоднозначной динамики европейских площадок и скромного восходящего уклона котировок нефти. После полудня индекс МосБиржи снижается в пределах 0.2%, а РТС падает на 0.3%. Курс рубля теряет 0.16% и 0.46% к доллару и евро соответственно. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

"Детский мир" отчитался о финансовых показателях за II квартал и первое полугодие. Объем консолидированной неаудированной выручки во II квартале 2018 года увеличился на 14.6% в годовом эквиваленте. В первом полугодии 2018 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 46.2%. После публикации отчёта акции "Детского мира" выросли в цене на 3%, после полудня прибавляют 2.2%.

ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о приобретении 10.93% акций НКХП. В результате сделки доля банка в зерновой компании увеличится до 33.18%. Напомним, в начале текущего месяца группа ВТБ приобрела 22.25% доли участия в НКХП в результате урегулирования займа. Акции ВТБ дешевеют на 0.5% в ходе торгов вторника.

Мировые инвесторы ведут себя осторожно в ожидании возобновления переговоров между США и Китаем на тему торговли. С одной стороны, надежды на прорыв в отношениях двух стран удерживают мировые рынки, включая российские, от более глубокой просадки, с другой - сдерживающим фактором для отечественных площадок выступают известия о возобновлении покупок валюты Центробанком РФ, тогда как динамка нефти преимущественно нейтральна для российского рынка, который, скорее всего, продолжит консолидацию в краткосрочной перспективе.


"AK&M" от 21.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100