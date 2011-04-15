Российский фондовый рынок стойко перенёс известия о возобновлении покупки валюты

Российский фондовый рынок довольно быстро оправился от сообщений о возобновлении покупок валюты Центробанком для Минфина и перешёл в боковик. Ведущие индексы торгуются с небольшим нисходящим уклоном в условиях неоднозначной динамики европейских площадок и скромного восходящего уклона котировок нефти. После полудня индекс МосБиржи снижается в пределах 0.2%, а РТС падает на 0.3%. Курс рубля теряет 0.16% и 0.46% к доллару и евро соответственно. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



"Детский мир" отчитался о финансовых показателях за II квартал и первое полугодие. Объем консолидированной неаудированной выручки во II квартале 2018 года увеличился на 14.6% в годовом эквиваленте. В первом полугодии 2018 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 46.2%. После публикации отчёта акции "Детского мира" выросли в цене на 3%, после полудня прибавляют 2.2%.



ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о приобретении 10.93% акций НКХП. В результате сделки доля банка в зерновой компании увеличится до 33.18%. Напомним, в начале текущего месяца группа ВТБ приобрела 22.25% доли участия в НКХП в результате урегулирования займа. Акции ВТБ дешевеют на 0.5% в ходе торгов вторника.



Мировые инвесторы ведут себя осторожно в ожидании возобновления переговоров между США и Китаем на тему торговли. С одной стороны, надежды на прорыв в отношениях двух стран удерживают мировые рынки, включая российские, от более глубокой просадки, с другой - сдерживающим фактором для отечественных площадок выступают известия о возобновлении покупок валюты Центробанком РФ, тогда как динамка нефти преимущественно нейтральна для российского рынка, который, скорее всего, продолжит консолидацию в краткосрочной перспективе.





"AK&M" от 21.08.2018