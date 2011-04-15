ОАК решено передать Ростеху

ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) войдёт в госкорпорацию "Ростех". Как сообщает газета "КоммерсантЪ", об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



"Решение по включению ОАКа в Ростех принято, сейчас готовятся все необходимые документы", - сказал он журналистам.



"Мы сделали оценку развития отрасли с точки зрения повышения эффективности управления, достижения "синергетического" эффекта от взаимодействия компании с предприятиями госкорпорации и их ключевыми поставщиками. Эффекты от консолидации в том числе базируются на схожести применяемых технологий, взаимодополняемости конструкторского потенциала и мощностей, аналогичности рынков сбыта", - сообщил министр.



Напомним, в июле "Ъ" стало известно, что одобренный президентом России план передать ОАК в Ростех столкнулся со сложностями. В первой версии президентского указа появился пункт о создании единой компании на базе ОАК и холдинга "Вертолёты России", что не было согласовано с частными акционерами компаний. Позднее Денис Мантуров сообщил, что ОАК и "Вертолёты России" не будут объединять в одно юрлицо.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



Чистый убыток ОАК за первое полугодие 2017 года по МСФО снизился на 10.14% до 6.599 млрд руб. с 7.344 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 51.27% до 179.7 млрд руб. со 118.795 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 6.5 млрд руб. против убытка в 5.402 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 2.06 раза до 5.838 млрд руб. с 12.022 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ снизился на 19.52% до 166.396 млн руб. с 206.751 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 35.64% до 17.468 млрд руб. с 12.878 млрд руб., убыток от продаж - на 34.27% до 2.141 млрд руб. с 1.594 млрд руб., убыток до налогообложения - на 2.03% до 771.759 млн руб. с 756.371 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"