Полиметалл отгрузил в Китай первый концентрат с Кызыла

ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) 18 августа отправило в КНР первую партию концентрата с месторождения Кызыл. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Всего было отправлено около 2 тыс. т золотого концентрата по железной дороге одному из покупателей в Китае. Поставки концентрата на Амурский ГМК должны начаться в следующем месяце.



Вывод Кызыла на проектные показатели идёт в соответствии с планом. К октябрю 2018 года фабрика выйдет на проектную производительность в 150 тыс. т в месяц с извлечением 86%.



До конца года компания планирует произвести на Кызыле 80 тыс. унций товарного золота, а с выходом на проектные показатели в 2019 году производство достигнет 280 тыс. унций в год, с последующим увеличением до 330 тыс. унций при средних совокупных денежных затратах $500-550 на унцию.



"Отправка контрагентам первой партии концентрата с Кызыла - это важная веха, которая позволила нам приблизиться к достижению проектных параметров проекта", - заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в I полугодии 2018 года произвела 446 тыс. унций золота - на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Это вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд, в основном за счёт роста производства в золотом эквиваленте на 13%. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн.





"AK&M" от 21.08.2018