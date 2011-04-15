В Госдуме будет создана рабочая группа по пенсионной реформе

В Госдуме по итогам слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства будет создана рабочая группа. Об этом в ходе парламентско-общественных слушаний заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, свидетельствует сообщение ГД.



"Мы с вами по итогам наших слушаний создадим рабочую группу. Она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, а также с представителями гражданского общества с тем, чтобы ещё раз к этому вернуться, может быть, не единожды, чтобы качественно повысить законопроект", - сказал В.Володин.



Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий пенсионный возраст. Предлагается пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. По достижении этого возраста в соответствии с законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости. В случае принятия законопроекта изменения начнутся с 2019 года.









"AK&M" от 21.08.2018