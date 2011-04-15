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21/08/2018
15:46

"Тинькофф Мобайл" оштрафован за недостоверную рекламу

"Тинькофф Мобайл" оштрафован за недостоверную рекламу, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Комиссия ФАС признала рекламу услуг связи ООО "Тинькофф Мобайл" ненадлежащей и нарушающей требования закона о рекламе. Реклама распространялась в социальной сети "Вконтакте" через сайт и электронное приложение "VK" на базе IOS.

Баннер с рекламной записью в новостной ленте сообщал: "Безлимитный интернет на соц. сети и мессенджеры. Без роуминга по России. Без скрытых подписок. Без навязанных услуг. Кликай и узнай все подробности!", а также содержал гиперссылку для перехода на сайт оператора связи.

Оказалось, что безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России за исключением Республики Крым и Севастополя. Так, абоненты "Тинькофф Мобайл", находящиеся на этих территориях, будут находиться в условиях роуминга.


"AK&M" от 21.08.2018
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