"Тинькофф Мобайл" оштрафован за недостоверную рекламу, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Комиссия ФАС признала рекламу услуг связи ООО "Тинькофф Мобайл" ненадлежащей и нарушающей требования закона о рекламе. Реклама распространялась в социальной сети "Вконтакте" через сайт и электронное приложение "VK" на базе IOS.



Баннер с рекламной записью в новостной ленте сообщал: "Безлимитный интернет на соц. сети и мессенджеры. Без роуминга по России. Без скрытых подписок. Без навязанных услуг. Кликай и узнай все подробности!", а также содержал гиперссылку для перехода на сайт оператора связи.



Оказалось, что безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России за исключением Республики Крым и Севастополя. Так, абоненты "Тинькофф Мобайл", находящиеся на этих территориях, будут находиться в условиях роуминга.





"AK&M" от 21.08.2018