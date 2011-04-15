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21/08/2018
15:52

Полиметалл выплатит дивиденды за первое полугодие на $77 млн из расчёта $0.17 на акцию

Совет директоров ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) принял решение выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере $0.17 на акцию (приблизительно $77 млн). Об этом говорится в сообщении компании.

Это составляет 50% от скорректированной чистой прибыли при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2.5x.

Таким образом, общая сумма объявленных в текущем году дивидендов составит $0.47 на акцию или $213 млн, а дивидендная доходность к средней цене на акцию с начала 2018 года - 4.7%.

Дивиденды будут выплачены 28 сентября 2018 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов и евро.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 7 сентября 2018 года.

ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в I полугодии 2018 года произвела 446 тыс. унций золота - на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.

Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" за I полугодие 2018 года по МСФО выросла на 46% до $175 млн со $120 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16% до $789 млн с $683 млн, скорректированная чистая прибыль - на 32% до $155 млн со $117 млн, скорректированный показатель EBITDA - на 19% до $305 млн с $257 млн. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 1 п.п. до 39%.


"AK&M" от 21.08.2018
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