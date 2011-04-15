Правительство согласовало продажу доли Ростеха в Технодинамике

Правительство РФ согласовало продажу 75% - 1 акция компании "Технодинамика", которые переданы госкорпорации "Ростех". Об этом сообщает RNS со ссылкой на соответствующее распоряжение Правительства.



"Согласиться с отчуждением госкорпорацией "Ростех" третьим лицам, переданных ей в качестве имущественного взноса РФ 462.423 тыс. обыкновенных акций (75% - 1 акция) компании "Технодинамика" по цене не ниже рыночной", - говорится в документе.



В настоящее время Ростех проводит подготовительные процедуры. Продажа пакета будет осуществляться посредством закрытого конкурса, в ходе которого будет оцениваться опыт претендентов, наличие промышленных компетенций, качество инвестпрограммы, сообщил RNS замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.



Квалификационный отбор претендентов будет завершён в сентябре. Конкурс планируется провести до конца года. Условия сделки на данном этапе озвучивать преждевременно, сказали в госкорпорации. Стоимость пакета будет определена по результатам независимой оценки, которая проходит в настоящее время, уточнил Д.Леликов.



Как сообщалось ранее, в конце июля правление и наблюдательный совет корпорации "Ростех" решили продать 75% минус 1 акцию авиастроительного холдинга "Технодинамика". А в сентябре 2017 года правление Ростеха одобрило продажу контрольного пакета "Технодинамики" группе компаний "Динамика".



Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. "Технодинамика" включает 33 предприятия, расположенных по всей стране - в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации "Ростех".



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"