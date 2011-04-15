Tyson Foods купил поставщика мяса для McDonald`s за $2.4 млрд

Американский производитель продуктов питания Tyson Foods 20 августа купил у бразильского пищевого холдинга Marfrig Global Foods компанию Keystone Foods, являющуюся одним из основных поставщиков мяса в McDonald`s. Как сообщает "КоммерсантЪ", сумма сделки составила $2.4 млрд.



Keystone Foods занимается переработкой и упаковкой мяса, курицы и рыбы, поставляет их во многие сети ресторанов быстрого питания и другие кафе и рестораны. Компании принадлежит шесть заводов по переработке и один исследовательский центр в США, именно на США приходится две трети продаж компании.



Кроме того, Keystone Foods принадлежит восемь заводов и три исследовательских центра в Китае, Южной Корее, Таиланде, Малайзии и Австралии. В Keystone Foods работает около 11 тыс. человек. Выручка компании за прошлый финансовый год, завершившийся в июне, составила $2.5 млрд.



Tyson Foods заявила, что покупка Keystone Foods позволит ей укрепить международное присутствие, давая доступ к налаженным сетям производства и поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширяя возможности экспорта в Европу, Африку и на Ближний Восток. За последние годы Tyson Foods уже совершила несколько приобретений - например, она купила производителя мясных продуктов Hillshire Farms и производителя сосисок Jimmy Dean.







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