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21/08/2018
17:55

ФАС возбудила дело в отношении Росрыболовства по признакам ограничения конкуренции

ФАС возбудила дело в отношении Росрыболовства по признакам ограничения конкуренции, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В действиях федерального агентства содержатся признаки ограничения конкуренции при организации получения российскими пользователями разрешений на добычу водных биоресурсов (ВБР) в Японии.

Как было установлено, из 5 поступивших в Росрыболовтсво заявок на ведение промысла иваси, скумбрии и анчоуса в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии, 3 заявки были агентством оперативно рассмотрены и отправлены в Представительство Росрыболовства в Японии, тогда как заявки двух других организаций переданы в представительство спустя 14 календарных дней.

Ввиду отсутствия предельных сроков для сбора заявок, ключевым фактором для получения разрешений на добычу иваси, скумбрии, анчоуса в ИЭЗ Японии в 2017 году стала очередность отправки заявок Японской стороне.

Весь объём добычи вылова иваси, скумбрии, анчоуса был распределён между тремя организациями: ООО РК "Лунтос" (10 тыс. т), ООО "Софко" (2.55 тыс. т) и АО "Тралфлот" (11.1 тыс. т), заявки которых первыми поступили в Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. По поступившим позже заявкам Японской стороной было отказано в выделении квоты, так как предоставленный Японией объём уже был распределён между первыми тремя заявками.


"AK&M" от 21.08.2018
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