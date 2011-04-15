ФАС возбудила дело в отношении Росрыболовства по признакам ограничения конкуренции, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



В действиях федерального агентства содержатся признаки ограничения конкуренции при организации получения российскими пользователями разрешений на добычу водных биоресурсов (ВБР) в Японии.



Как было установлено, из 5 поступивших в Росрыболовтсво заявок на ведение промысла иваси, скумбрии и анчоуса в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии, 3 заявки были агентством оперативно рассмотрены и отправлены в Представительство Росрыболовства в Японии, тогда как заявки двух других организаций переданы в представительство спустя 14 календарных дней.



Ввиду отсутствия предельных сроков для сбора заявок, ключевым фактором для получения разрешений на добычу иваси, скумбрии, анчоуса в ИЭЗ Японии в 2017 году стала очередность отправки заявок Японской стороне.



Весь объём добычи вылова иваси, скумбрии, анчоуса был распределён между тремя организациями: ООО РК "Лунтос" (10 тыс. т), ООО "Софко" (2.55 тыс. т) и АО "Тралфлот" (11.1 тыс. т), заявки которых первыми поступили в Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. По поступившим позже заявкам Японской стороной было отказано в выделении квоты, так как предоставленный Японией объём уже был распределён между первыми тремя заявками.





"AK&M" от 21.08.2018