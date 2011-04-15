Доллар пока не собирается дешеветь, несмотря на переоценённость, полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.



Дональд Трамп вновь заявил, что он не в восторге от политики повышения процентных ставок, которую проводит глава ФРС Джером Пауэлл. Президент США в очередной раз обвинил Китай и Европу в манипулировании собственными валютами и сказал, что американский регулятор должен активнее помогать ему стимулировать рост экономики. Заявления главы Белого дома спровоцировали глобальное снижение доллара, но пока нет признаков, что это надолго.



Аналитики считают, что в условиях напряженности между США и их внешнеторговыми партнерами, а также в ситуации повышения ставок ФРС доллар продолжит расти до конца года. Он имеет все шансы укрепиться на 2–4%, если конфликтная ситуация в международной торговле сохранится, так как инвесторы предпочтут более безопасные активы. Коррекция индекса доллара последних четырех дней, вероятно, отражает закрытие многих спекулятивных позиций, в том числе открытых различными фондами. Их ставка на доллар приближалась к максимальному значению с 2017 года, и техническая коррекция возможна из-за перекупленности, которая наблюдалась в середине августа.



Пока же признаков окончания бычьего тренда, который начался в конце января, не наблюдается, несмотря на то, что дефицит счета текущих операций США из-за сильного доллара повышается, чем и недоволен Д.Трамп. Своими заявлениями он хочет переложить ответственность за рост дефицита на жесткую монетарную политику ФРС. Но дело в том, что налоговая реформа, проведенная в конце года Трампом, увеличила дефицит счета текущих операций с 2.4% в конце 2017 года до 2.5% в I квартале 2018 года: уменьшение налогов привело к повышению бюджетного дефицита.



Правительству пришлось увеличить объём внешних заимствований, что привело к росту иностранных инвестиций и негативно сказалось на балансе счёта текущих операций. В долгосрочной перспективе снижение доллара возможно, так как он переоценен на 8–15%. Однако ожидаемые договорённости между США и Китаем по вопросам взаимной торговли способны сократить дефицит и, соответственно, уменьшить переоцененность доллара, если стороны договорятся о существенном повышении американского экспорта в КНР. Правда, надежд на это пока мало, полагает аналитик.



"AK&M" от 21.08.2018