Впервые в российской антимонопольной практике мониторинг исполнения предписания ФАС будет осуществлять уполномоченная организация. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Мониторинг исполнения предписания ФАС, выданного по результатам рассмотрения ходатайства Bayer AG по сделке по приобретению акций Monsanto Company, будет осуществлять Центр технологического трансфера.



ФАС 20 апреля 2018 года удовлетворила ходатайство компании Bayer AG (Германия) о даче согласия на осуществление сделки по приобретению более 50% голосующих акций Monsanto Company (США).



Решение об удовлетворении ходатайства сопровождалось выдачей предписания ФАС, содержащего требования к Bayer AG, которые направлены на создание условий для развития потенциальной конкуренции со стороны российских компаний.



Для осуществления мониторинга исполнения предписания ФАС на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) создан Центр технологического трансфера (ЦТТ).



В соответствии с предписанием ФАС, Bayer AG, в частности, обязан передать российским компаниям молекулярные средства селекции и гермоплазму по следующим сельскохозяйственным культурам: кукуруза, рапс, пшеница, соя и ряду овощных культур.



В функции ЦТТ, в том числе, будет входить отбор российских компаний, которые могут стать потенциальными получателями молекулярных средств селекции и гермоплазмы, передаваемых компанией "Байер АГ" в рамках исполнения предписания антимонопольного органа.



Отбор получателей технологического трансфера будет осуществляться ЦТТ на основании критериев, утверждённых ФАС.



С отобранными получателями технологического трансфера Bayer AG будет заключать лицензионные соглашения.



Предполагается, что на базе ЦТТ также будет действовать проектный офис, в компетенцию которого войдет реализация проектов, направленных на развитие конкуренции в российском агротехнологическом секторе.



"Такой механизм мониторинга исполнения предписания ФАС России используется впервые. Однако в дальнейшем предполагается его широкое применение в рамках контроля экономической концентрации на инновационных рынках", - прокомментировала начальник Управления контроля агропромышленного комплекса Анна Мирочиненко.



"AK&M" от 21.08.2018