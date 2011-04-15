Дайджест газеты "Ведомости" от 22 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 августа 2018 года.





ДУМА НА ПОСЛУШАНИИ



Слушания в Думе о пенсионной реформе подтвердили, что изменения в ней могут быть только косметическими.



В Госдуме во вторник, как и обещал ее председатель Вячеслав Володин, прошли общественные слушания о пенсионной реформе. Дискуссия (организаторы заранее знали, что она будет глубокой и содержательной) состояла из двух частей: представители власти, околовластных структур и эксперты защищали повышение пенсионного возраста, хотя и указывали на недостатки реформы и плохую ее проработанность; а скудный набор лидеров думской оппозиции требовал от реформы отказаться.





"ОТКРЫТИЕ" ВОЗВРАЩАЕТ БРЕНД



Банк "ФК Открытие" хочет выкупить свой бренд у бывшего владельца. Сумма сделки может составить 4,5 млрд руб. Brand Finance оценивает бренд в 3,5 раза дороже.



После санации "ФК Открытие" права на его бренд остались у прошлого владельца банка - "Открытие холдинга". Сейчас идут переговоры о продаже бренда банку, сообщили "Ведомостям" представители обеих сторон. Банк предложил выкупить все товарные знаки группы "Открытие" за 4,5 млрд руб., говорит представитель холдинга. Переговоры идут непросто, признает он: "Но мы испытываем взаимный интерес к их завершению". Ранее холдинг оценивал бренд "Открытия" не менее чем в $1 млрд.Представитель "ФК Открытие" не стал комментировать цену в 4,5 млрд руб. По его словам, переговоры близки к завершению, окончательная конфигурация сделки уточняется, а сумма будет определена с учетом независимой оценки.





СИЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ НЕ НУЖНЫ



Осенние региональные выборы остались без фаворитов от оппозиционных партий.



На осенние выборы в регионах не были допущены кандидаты и партии, имевшие шансы на успех, говорится в докладе фонда "Либеральная миссия" об итогах регистрации на этих выборах. Среди них, например, "Патриоты России" в Красноярске, список Партии социальных реформ во главе с бывшим губернатором Владимиром Бутовым на выборах в Ненецком автономном округе. В Ярославской области отстранен список "Яблока" во главе с бывшим вице-губернатором Олегом Виноградовым, в Забайкальском крае - списки Партии дела и "Родины", которые вели активную агитацию, и имевшие наибольшие шансы самовыдвиженцы. Эти решения выглядят политическими и ставят вопрос о готовности властей регионов к политической конкуренции и проведению честных выборов, считают эксперты. При этом системная оппозиция не выдвигает кандидатов там, где у них есть существенная поддержка.





ВЕНЕСУЭЛА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НУЛЕЙ



Страна пошла на экстренные меры, пытаясь спасти экономику.

В понедельник власти страны деноминировали национальную валюту, убрав у старого боливара пять нулей, а также девальвировали ее на 95% и привязали к государственной криптовалюте. Также правительство сократит субсидии на топливо и повысит минимальную зарплату. Годовая инфляция в стране превышает 80 000%, и МВФ прогнозирует, что она может достичь 1 000 000% к концу года. Цены удваиваются каждые четыре недели, из-за чего жизнь для большинства венесуэльцев стала невыносимо трудной. Многие из них голодают или бегут из страны. Оппоненты президента Николаса Мадуро призывали провести забастовки и протесты во вторник, когда возобновили работу магазины и банки. В понедельник у них был выходной, который правительство использовало, чтобы денежная реформа вступила в силу. Со вторника в Венесуэле будет введен в обращение новый "суверенный боливар".





200 ПРОЕКТОВ ДЛЯ БЮДЖЕТА



Правительство получило список инфраструктурных проектов. С их помощью ему предложено ускорить рост экономики.



Минэкономразвития отобрало 200 инфраструктурных проектов, строительство которых частично оплатит бюджет, следует из проекта плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 г. ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Всего за шесть лет на них может быть потрачено 6,9 трлн руб. (3,1 трлн руб. из федерального бюджета, в котором уже предусмотрено 1,2 трлн руб.), сообщал ранее РБК и подтвердили "Ведомостям" чиновники. План разрабатывается по поручению президента Владимира Путина, сейчас он находится на согласовании в правительстве, говорит чиновник. Проект также направлен и президенту, сказал чиновник.





НАЛОГОВИКИ НАПУГАЛИ БИЗНЕС НА 20 МЛРД РУБ.



В судах реальным бенефициарам все чаще приходится отвечать за долги своего бизнеса. Перед страхом личной ответственности все больше из них погашает долги добровольно.



Ужесточение процедуры банкротства и ответственности за долги компаний реальных бенефициаров бизнеса продолжает приносить плоды. Риск субсидиарной ответственности привел к тому, что все больше должников, вместо того чтобы идти в процедуру банкротства, стараются погасить долги до ее начала или заключить мировые соглашения, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Так, за январь - июль 2018 г. должники самостоятельно погасили более 20 млрд руб., чтобы не входить в банкротство, рассказал "Ведомостям" представитель службы. За весь 2017 год бюджет получил более 35 млрд руб. от таких должников - существенно больше, чем за 2015-2016 гг. (8 млрд и 25,3 млрд руб. соответственно). Еще 3 млрд руб. должники заплатили, заключив мировые соглашения с ФНС, рассказал представитель службы.





"ГРУППА ЛИЦ" ПРОТИВ РОССИИ



Теория заговора расцветает на сухой земле умолчаний и отсутствия публичной дискуссии о собственной истории.



Историю пишут победители. А переписывают враги нации. Свежий опрос ВЦИОМа демонстрирует высокую степень захваченности массового сознания россиян теориями заговора - абсолютно логичный результат 19-летних пропагандистских усилий и воспитания привычки перекладывать ответственность за собственные неудачи на других. 66% против 26% считают, что существует "группа лиц", "которые стремятся переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России". Жаль, не уточняется, что это за группа и какие у нее лица, особенно волнует национальность. Массовое сознание обрело специфическую оптику - оно видит то, чего нет. Например, 63% респондентов убеждены, что с помощью "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" подрываются наши духовные ценности. Где эти люди видели пропаганду - на федеральных каналах? Там есть пропаганда глупости и агрессии, но вот распространения античной ценности нетрадиционных отношений нет.





САМОЛЕТЫ НЕ ПОКУПАТЬ



Российские авиакомпании больше не хотят брать самолеты в собственность. Utair последней из крупных перевозчиков переходит к аренде судов.



Сейчас в парке у Utair 66 самолетов. Но лишь один - Boeing 737-800, пополнивший флот в этом году, - находится в операционном лизинге. Это значит, что по истечении срока контракта перевозчик вернет лайнер лизинговой компании. Об этом рассказал "Ведомостям" президент "Utair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков. Остальные 65 судов находятся в финансовом лизинге, по истечении срока которого станут собственностью Utair.В 2019-2025 гг. Utair будет масштабно обновлять флот. Компания готовится получать по пять новых самолетов ежегодно и параллельно выводить из эксплуатации нынешнюю основу парка - Boeing 737-500.





LADA GRANTA СО СТАРОЙ НАЧИНКОЙ



Новая Lada Granta получит моторы и коробки передач от старой модели. Для бюджетного автомобиля это оправданно, считает эксперт.



В конце августа на Московском автосалоне "АвтоВАЗ" представит новое семейство Lada Granta в четырех кузовах - седан, лифтбэк, универсал и хетчбэк. Главное отличие - дизайн передней части капота в Х-стиле, как у Lada Vesta. Но у Granta боковых выштамповок в том же стиле не будет. Моторы и коробки передач у моделей новой Granta будут такими же, как у предшественников - снятых летом с производства седана и лифтбэка Granta и универсала и хетчбэка Kalina, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada со ссылкой на письмо "АвтоВАЗа". "Ведомости" ознакомились с этим письмом. У новой Granta будут 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 и 106 л. с. и три вида коробок передач: механическая, роботизированная или автоматическая.





ДВА ЗАЛЬЦБУРГА



На Зальцбургском фестивале - 2018 легко уживаются концептуальное искусство и традиционные радости меломанов.



С приходом на пост интенданта Маркуса Хинтерхойзера Зальцбург вернул себе репутацию самого актуального музыкально-театрального форума Европы. Теперь туда снова можно ехать не только для того, чтобы в роскошных декорациях барочного города послушать звезд в компании состоятельных меломанов со всего мира, но и чтобы увидеть, чем живет сегодня оперный театр, восхититься тем, как здесь умеют собирать идеальные постановочные команды. Как из отдельных спектаклей топовых режиссеров выстраивается целостная вселенная, как сталкивается старая и новая музыка, старая и новая публика.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.08.2018