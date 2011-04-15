Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 августа 2018 года



ТРЕМ ТРИЛЛИОНАМ ПОДБИРАЮТ ПРОЕКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ ПЛАН РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Аналитический центр при правительстве разработал порядок отбора проектов для предусмотренного майским указом комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Пока фильтры первого этапа отбора не прошла почти половина от общего числа заявленных проектов. Оптимальным в условиях ограниченного объема бюджетных средств в центре считают составление набора проектов с общей суммой бюджетного финансирования в 3 трлн руб.- это примерно соответствует предполагаемому объему Фонда развития.





КОММУНИСТОВ ОБХОДЯТ УБОРЩИЦЫ И ВОДИТЕЛИ

ПАРТИЯ ГОТОВА ОБЖАЛОВАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГРУПП ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА





Юристы КПРФ готовят судебные иски в региональные суды Астраханской и Липецкой областей. Как сообщил "Ъ" зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в этих регионах коммунисты создали свои подгруппы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста раньше, но зарегистрированы были конкуренты. К обжалованию итогов регистрации готовятся также обкомы Белгородской и Курской областей. Господин Афонин сказал "Ъ", что если коммунисты не смогут зарегистрировать требующиеся по закону подгруппы в 43 регионах, они проведут "народный референдум".





РОСГВАРДИЯ ПОПАЛА В "ОКО"

РАНЕННОГО В ПЕРЕСТРЕЛКЕ В "МОСКВА-СИТИ" СПЕЦНАЗОВЦА ОБВИНИЛИ В ХУЛИГАНСТВЕ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет кардинально пересмотрел ход событий, произошедших во время столкновений в "Москва-Сити" в ноябре 2017 года. Если раньше виновниками перестрелки и драки, в которых один человек был убит, а еще пятеро получили ранения, считались охранники экс-акционера компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева, то теперь в СКР уверены, что ЧП спровоцировал спецназовец Дмитрий Якобсон и его знакомые, охранявшие авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. Руководство Росгвардии намерено защитить спецназовца, получившего тяжелое ранение, и уже обратилось по этому поводу в Генпрокуратуру и СКР.





ГИБДД НЕ ПРОШЛА ЭКЗАМЕН В АВТОШКОЛАХ

РЕФОРМА ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИКЕ



Как стало известно "Ъ", ряд объединений автошкол выступили против инициированной ГИБДД масштабной реформы водительских экзаменов. Ведомство, в частности, намерено объединить два экзамена - "площадку" и "город" - для объективной оценки "владения всеми навыками вождения в реальных условиях". По мнению представителей автошкол, это чревато риском повышения аварийности, коррупции, а также "тотального аннулирования результатов экзаменов".





В СУБТРОПИКАХ ОБСУДЯТ ПРОБЛЕМЫ ЗАПОЛЯРЬЯ

ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ РАССКАЖЕТ В СОЧИ ОБ ИДЕЕ СОЗЫВА ПЕРВОГО АРКТИЧЕСКОГО САММИТА





Как стало известно "Ъ", в ходе сегодняшних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи его финский коллега Саули Ниинистё может затронуть проблемы Арктики. Об этом "Ъ" рассказал посол Финляндии в Москве Микко Хаутала. Задача у Саули Ниинистё крайне амбициозная: он надеется в начале 2019 года созвать первый Арктический саммит с участием лидеров всех восьми приполярных государств. Впрочем, организовать такое масштабное мероприятие будет весьма непросто - в том числе из-за вопросов, с Арктикой напрямую не связанных.





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"AK&M" от 22.08.2018