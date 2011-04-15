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22/08/2018
10:27

Рубль готовится к новым санкциям

Во вторник рубль незначительно снизился в паре с долларом и более существенно – против евро, отражая настроения на форексе, где давление на американскую валюту только усилилось. Так, пара доллар/рубль, которая достигала дневного максимума в районе 67.50 руб., завершила сессию немногим выше уровня 67 руб. Пара евро/рубль превысила области 77.50 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

Немалую роль в умеренном ослаблении рубля сыграло существенное усиление давления на доллар. Валюта пострадала изначально от высказываний Трампа в адрес политики Федрезерва, а затем представитель Центробанка Каплан намекнул на меньшее количество повышений ставки, чем на данный момент ожидают рынки. Это "добило" доллар, который резко сдал позиции на международной арене и тем самым смягчил удар по рублю, который пострадал от возобновления покупок валюты для Миинфина.

Тем не менее, российская валюта остается ослабленной и уязвимой в преддверии решения по новым санкциям. В зависимости от масштаба ограничений спекулянты, которые еще не избавились от рублей, активизируют распродажи, что выльется в новые минимумы, даже если доллар продолжит "хромать" на Forex. В случае проявления игрокам бурных эмоций, факторов налогового периода, слабеющего доллара и дорожающей нефти не хватит, чтобы компенсировать санкционное давление, подчеркивает аналитик.

"AK&M" от 22.08.2018
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