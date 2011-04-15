Ингосстрах выплатил предприятию по добыче угля более 1.8 млн руб. за поврежденный землевоз Komatsu HD785-7. Страховой случай произошел 2 апреля 2018 года в Кемеровской области в результате наезда землевоза на препятствие. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Карьерная спецтехника клиента застрахована в Ингосстрахе в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, взрыва. Страховая сумма по договору страхования составляет 60 млн руб. Полис действует с 5 декабря 2017 года по 30 ноября 2020 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 22.08.2018