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22/08/2018
11:12

Цены на нефть растут после публикации данных API

Цены на нефть растут после публикации данных Американского института нефти (API), говорится в обзоре Nordea.

Запасы нефти в США за неделю до 17 августа резко сократились - на 5.2 млн баррелей, превзойдя ожидания экспертов, которые прогнозировали сокращения показателя всего на 1,5 млн. баррелей.

Росту нефтяных котировок также способствует ослабление доллара. В фокусе рынка сегодня аналогичные данные от Минэнерго США. В случае подтверждения резкого сокращение запасов цены на нефть получат дополнительную поддержку в преддверии заседания технического комитета ОПЕК, намеченного на 27 августа.


"AK&M" от 22.08.2018
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