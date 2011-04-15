Цены на нефть растут после публикации данных API

Цены на нефть растут после публикации данных Американского института нефти (API), говорится в обзоре Nordea.



Запасы нефти в США за неделю до 17 августа резко сократились - на 5.2 млн баррелей, превзойдя ожидания экспертов, которые прогнозировали сокращения показателя всего на 1,5 млн. баррелей.



Росту нефтяных котировок также способствует ослабление доллара. В фокусе рынка сегодня аналогичные данные от Минэнерго США. В случае подтверждения резкого сокращение запасов цены на нефть получат дополнительную поддержку в преддверии заседания технического комитета ОПЕК, намеченного на 27 августа.





"AK&M" от 22.08.2018