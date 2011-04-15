У O1 Properties Бориса Минца сменился владелец

У одного из крупнейших владельцев московской недвижимости - компании O1 Properties, входившей в группу O1 Бориса Минца, - сменился акционер. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы SPV-компании группы O1 Properties Finance.



В начале июля 70% акций класса "A" и 58% акций класса "B" O1 Properties приобрела кипрская Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Такое сообщение 21 августа разместила O1 Properties Finance для держателей своих евробондов на $350 млн на Ирландской фондовой бирже.



По условиям выпуска этих бондов, в случае смены контроля над компанией держатели могут досрочно предъявить бумаги к погашению. В этом случае эмитент должен будет выплатить 101% номинала, а также начисленные, но не выплаченные купоны. Гарантом по бумагам O1 Properties Finance выступает сама O1 Properties, поэтому условие о смене контроля распространяется и на случай, когда собственники меняются у самой компании.



Евробонды на $350 млн компания выпустила в 2016 году, купон по ним составляет 8.25%, периодичность выплаты - полгода.



В сообщении O1 Properties просит держателей облигаций отказаться от права требовать досрочного погашения евробондов, так как на данный момент у компании недостаточно средств для выкупа этих бумаг. Тем не менее, O1 Properties владеет портфелем активов, генерирующих выручку, поэтому и O1 Properties, и О1 Properties Finance, и RT&I уверены в способности O1 Properties Finance обслуживать долг, указано в сообщении.



Сейчас новый акционер проводит операционный и финансовый due-diligence компании. В сообщении O1 Properties не указаны владельцы RT&I, однако ранее участники рынка говорили "Ведомостям", что она действует, в том числе, в интересах "Роснефти" и ГК "Регион".



Контроль над компанией RT&I должна была получить за долги O1 Group, рассказывали ранее собеседники издания. Контрольный пакет О1 Properties - 62.5% акций - был заложен по кредиту О1 Group на 25 млрд руб. от Московского кредитного банка (МКБ). Банк переуступил кредит своему акционеру - концерну "Россиум" Романа Авдеева. "Россиум" нанял RT&I для работы над структурированием сделки по возврату средств по этому долгу.



Помимо пакета О1 Properties, по кредиту МКБ были заложены 75% +1 акция финансовой группы "Будущее", также принадлежащей Минцу. Негосударственные пенсионные фонды, входящие в ФГ "Будущее", в ближайшее время должны перейти под контроль RT&I в счёт долга.



"Россиум" уже переуступил RT&I часть долга ФГ "Будущее" на 1.67 млрд руб., следует из ежеквартального отчета ФГ за II квартал.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"