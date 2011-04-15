Сооснователь Business FM заявил об интересе к покупке российского Forbes

Сооснователь радиоcтанции Business FM и бывший главный редактор "Коммерсант FM" Дмитрий Солопов рассматривает возможность покупки делового журнала Forbes у владельца ACMG Александра Федотова. Об этом сообщил RNS сам Д.Солопов.



"Я считаю журнал Forbes интересным активом, и я действительно думаю о его покупке, но я пока не говорил об этом с Александром Федотовым. Он ко мне с подобным предложением также не обращался", - сказал он.



Топ-менеджер крупной медиакомпании рассказал RNS о том, что Солопов интересовался покупкой Forbes в партнёрстве с экс-владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным. По словам другого источника, Солопов стал проявлять интерес к Forbes в начале августа.



"Консультации по продаже Forbes проходят под влиянием владельца лицензии, Forbes Media, которого беспокоит сложившаяся ситуация с российским журналом", - утверждает знакомый с ситуацией источник, не называя потенциального покупателя. О переговорах при участии Дмитрия Солопова он не осведомлён. Он подчёркивает, что Федотов не заинтересован продавать только Forbes. Ему интересно вести переговоры о продаже всего пула журналов ACMG: OK!, GEO и "Gala Биография", L'Officiel, Numero, SNC и других.



"За последнее время Федотов получал несколько хороших предложений по покупке Forbes, но он последовательно отклонил каждое из них", - рассказал RNS топ-менеджер другой медиакомпании, не назвав претендентов.



Сам Федотов не ответил на вопросы RNS. PR-директор ACMG Дмитрий Озман также не стал комментировать информацию о переговорах.



В PR-агентстве "Прогресс", основателем которого является Солопов, и которое ранее представляло интересы банка "Югра" и его акционеров, RNS сообщили, что не комментируют эту тему. Связаться с представителем Хотина на момент публикации не удалось.



Бизнесмен Александр Федотов приобрёл Forbes осенью 2015 года. Помимо делового журнала, в результате сделки с немецким издательским домом Axel Springer бизнесмен получил OK!, GEO и "Gala Биография". На тот момент у Федотова уже были глянцевые журналы L'Officiel, Numero, SNC, Port, Golf Digest, Interni и OBJEKT Russia.





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