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22/08/2018
12:53

Кабмин расширяет сферу деятельности Российского фонда технологического развития

Правительство РФ расширяет сферу деятельности ФГАУ "Российский фонд технологического развития". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Кабмин утвердил правила предоставления Российскому фонду технологического развития субсидий из федерального бюджета для внедрения наилучших доступных технологий или импортозамещения.

Фонд разработал программу по предоставлению льготных займов, в рамках которой будет производиться заёмное финансирование проектов, направленное на повышение производительности труда на промышленных предприятиях, в соответствии с требованиями: срок займа - не более 60 месяцев (5 лет), общий бюджет проекта - не менее 71.5 млн руб., сумма займа - от 50 млн до 300 млн руб., процентная ставка по займу - 1%.

Кроме того, фонд будет оказывать поддержку проектам, способствующим повышению конкурентоспособности российской продукции на глобальных рынках.


"AK&M" от 22.08.2018
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