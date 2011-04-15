Совет директоров "Магнита" утвердил программу buy-back на 16.5 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Магнит" 21 августа одобрил условия и сроки реализации программы обратного выкупа акций общества в объёме до 16.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Магнита".



Приобретение обыкновенных акций компании будет осуществляться на Московской Бирже АО "Тандер" - операционной дочерней компанией "Магнита" - в целях финансирования долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента ГК "Магнит".



В ближайшее время будет заключено соглашение с биржевым брокером, который в рамках программы будет приобретать акции на открытом рынке от имени АО "Тандер".



Реализация программы будет осуществляться в течение 6 месяцев с момента подписания договора с брокером. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.



Максимальная цена приобретения составляет 4.93 тыс. руб. за одну обыкновенную акцию. Она была определена как цена закрытия торгов на Московской Бирже на 20 августа плюс 20%.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за 2017 год упала на 34.7% до 35.53 млрд руб. с 54.409 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.37% до 1.143 трлн руб. с 1.075 трлн руб., валовая прибыль - на 3% до 304.71 млрд руб. с 295.76 млрд руб., показатель EBITDA составил 91.78 млрд руб. против 107.793 млрд руб. годом ранее.



В соответствии с ревьюированной консолидированной отчётностью компании по МСФО, её выручка за первое полугодие 2018 года составила 595 млрд руб., EBITDA - 44 млрд руб.



В течение 2017 года компания открыла 2291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 года составило 16350 (12125 "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный" и 3774 магазина дрогери).







"AK&M" от 22.08.2018