МТС могут увеличить долю в МТС-Банке до 100%

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) может довести долю владения в МТС-Банке до 100%. Как сообщает RNS, об этом рассказал президент МТС Алексей Корня, выступая на пресс-конференции.



"Стратегически это не против нашего видения... доведение доли в банке до 100%", - сообщил он, уточнив, что МТС намерены совершенствовать предоставление услуг в этом сегменте.



"Объединение финтеховских сервисов с телекомовскими нам кажется достаточно органичным и комплимернтарным. Мы точно будем идти в этом направлении, мы усилим фокус именно на финтеховские продукты", - сообщил А.Корня.



Напомним, в начале июня МТС увеличили долю в капитале МТС-Банка до 55%. Дочерняя компания МТС приобрела у АФК "Система" 28.63% акций МТС Банка за 8.27 млрд руб.



Чистая прибыль МТС Банка по МСФО по итогам I квартала 2018 года составила 419.7 млн руб., что в 12.6 раз выше аналогичного периода прошлого года. Портфель корпоративных клиентов банка в первом квартале 2018 года составил 52.9 млрд руб., что на 22.5 млрд руб. больше, чем в первом квартале 2017 года. Объем портфеля ценных бумаг в первом квартале 2018 года составил 43 млрд руб. без учета средств открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Данный показатель относительно аналогичного периода прошлого года банк увеличил на 4 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "МТС-Банк", согласно промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ, за шесть месяцев 2018 года составила 2.37 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход относительно первого полугодия 2017 года увеличился на 38% и составил 4 млрд руб. (против 2.9 млрд руб.).



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Мобильные ТелеСистемы" по РСБУ за первое полугодие 2018 года упала в 2 раза до 43.536 млрд руб. со 100.815 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 161.675 млрд руб. со 156.754 млрд руб., валовая прибыль - на 10% до 85.108 млрд руб. с 77.084 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 49.632 млрд руб. против 107.484 млрд руб.



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