ФАС выдала предупреждение Пенсионному фонду РФ

ФАС России выдала Пенсионному фонду РФ (ПФР) предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В ФАС обратилась коммерческая организация с жалобой на действия ПФР о включении в соглашение положений, ограничивающих компанию в выборе поставщиков услуг удостоверяющих центров.



Действия ПФР могли привести к ограничению конкуренции на рынке удостоверяющих центров, а также оказать негативное влияние на организации, работающие в системе электронного документооборота ПФР. Ограничение выбора может привести к дополнительным издержкам компаний, подчёркивает ФАС.



В срок до 31 августа 2018 года ведомству надлежит устранить выявленные признаки нарушения.



Согласно пункту 5 части 1 статьи 15 закона "О защите конкуренции", государственным внебюджетным фондам запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещается установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары, напоминает ФАС.



Согласно статье 39.1 закона "О защите конкуренции", предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, выдается антимонопольным органом в случае выявления признаков нарушения, в том числе, пункта 5 части 1 статьи 15 закона "О защите конкуренции".







"AK&M" от 22.08.2018