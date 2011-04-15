Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-июле вырос на 6.5% до 17 млн

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-июле 2018 года вырос на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив почти 17 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В том числе на внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил 9.2 млн человек. Из них 1.7 млн пассажиров совершили перелёты по стране в июле 2018 года.



На международных маршрутах в первые семь месяцев года пассажиропоток составил 7.7 млн, а в июле - 1.6 млн.



При этом пассажиропоток в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 7.3% до 5.4 млн - это максимальный трафик периода, начиная с 2014 года. Лидером стала Турция, которая продемонстрировала прирост на 42.7% - число пассажиров за 7 месяцев превысило 1 млн.



Рост трафика в страны дальнего зарубежья обусловлен и расширением маршрутной сети. В этом году авиакомпании-партнёры "Домодедово" предложили пассажирам новые возможности для перелётов по таким популярным зарубежным направлениям, как Рим, Париж, Касабланка, Варшава, Каир и другие.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн, а в I квартале 2018 года снизился на 1.7% до 5.9 млн с 6 млн за аналогичный период 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по РСБУ в 2017 году составила 652.524 млн руб. против убытка в 50.615 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.33% до 5.168 млрд руб. с 4.404 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.061 млрд руб. против убытка в 10.07 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения - 884.796 млн руб. против убытка в 46.006 млн руб.











"AK&M" от 22.08.2018