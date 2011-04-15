ФАС разрешила ВТБ консолидировать 33.18% акций Новороссийского комбината хлебопродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 20 августа разрешила ВТБ приобрести 10.93% голосующих акций ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП). Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы ведомства.



В совокупности с уже имеющимися у банка акциями сделка увеличит его долю в НКХП до 33.18%, сообщил регулятор. В августе ВТБ стал владельцем 22.5% НКХП. Доля была получена как залоговое имущество в ходе урегулирования кредита, уточняли в банке.



ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) - один из крупнейших зерновых терминалов в России. В 2019 году его мощность должна вырасти до 7.5 млн т зерна в год. В 2017 году оборот комбината вырос на 34% до 6.34 млрд руб., чистая прибыль - в 1.7 раза до 2.39 млрд руб., EBITDA - в 1.6 раза до 3.12 млрд руб.



Почти 51% НКХП принадлежит Объединённой зерновой компании, 50% плюс 1 акцией которой владеет государство. Остальная доля - у группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Весной 2018 года бизнесмен и его брат Магомед Магомедов были арестованы по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Ущерб по делу пока оценивается в 2.5 млрд руб., фигуранты причастность к каким-либо незаконным действиям отрицают.



Кто выступает продавцом 10.93% комбината, ФАС не уточняет. Согласно его отчётности за II квартал 2018 года, 10.92% акций НКХП владела кипрская Belcarra Sevices Ltd, которая считается близкой Зиявудину Магомедову. В ВТБ сообщили, что планируют получить 10.93% акций НКХП в рамках урегулирования задолженности группы "Сумма" перед банком: доля перейдет ВТБ как залоговое имущество по кредиту. Параметры сделки в банке комментировать отказались.



Капитализация НКХП на Московской бирже 21 августа была на уровне 13.78 млрд руб. Таким образом, стоимость 10.93% акций комбината можно оценить в 1.5 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



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