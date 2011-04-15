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22/08/2018
18:18

Правительство Индии планирует провести IPO зарубежной "дочки" ONGC

Правительство Индии предложило государственной нефтегазовой компании ONGC провести IPO дочерней компании по добыче нефти и газа за пределами страны - ONGC Videsh. Об этом сообщает RNS со ссылкой на правительственное письмо.

В письме не указано, какую долю акций ONGC Videsh планируется разместить на бирже.

Предполагаемое IPO является частью правительственной программы по продаже государственных активов для сбора денежных средств в бюджет страны.

Правительство Индии намерено собрать рекордные 1 трлн рупий ($14.25 млрд) от продажи государственных активов в финансовом году, который заканчивается 31 марта 2019 года.

Индия владеет 67.45% акций ONGC. Доходы от листинга ONGC Videsh могут быть переданы правительству посредством специального дивиденда.

ONGC Videsh была образована в 1965 году. Компания владеет 11 добывающими активами в ряде стран, включая Россию, Бразилию и Иран.



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