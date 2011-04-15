"Роспечать" выставила на продажу около 100 убыточных киосков

Челябинское АО "Роспечать" (принадлежит дочерней структуре московского АО "Аргументы и факты") распродаёт убыточные киоски. Как сообщает "КоммерсантЪ - Южный Урал", на продажу выставлено 20 уже закрытых объектов в областном центре и его пригороде.



Ещё 80 киосков в других южноуральских городах и районах планируется закрыть и затем продать. Стоимость одного объекта составляет от 20 до 100 тыс. руб.



Как отметил директор компании Константин Федоринин, решение о сокращении объектов розничной сети принято по итогам оценки рентабельности киосков, проведённой в апреле этого года. "Мы долго не трогали убыточные объекты, несмотря на то, что экономический кризис бушует уже три города, - рассказал К.Федоринин. - В основном, реализуем киоски, функционировавшие в отдалённых районах области, из-за больших затрат на доставку, низкого трафика и высокой себестоимости".



После продажи убыточных объектов работы лишатся около сотни киоскёров. В Челябинске останется около 250 точек сети. В "Роспечати" отмечают, что больше половины из них не имеют правоустанавливающих документов и в любой момент могут быть демонтированы по решению городских властей.



Как отмечают в самой компании, крупнейшая розничная сеть, распространяющая печатную продукцию и товары повседневного спроса, терпит убытки из-за ужесточения налоговой политики и давления на бизнес местных органов власти. По мнению экспертов, проблема также кроется в особенностях рынка, в условиях которого формат бизнеса "Роспечати" постепенно изживает себя и не поддаётся реструктуризации.

















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