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22/08/2018
16:11

Рубль может скорректироваться наверх на дорогой нефти

Рубль может скорректироваться наверх на дорогой нефти после падения к минимумам из-за санкций, полагает аналитик Forex Club Иван Марчена

Курс евро в среду поднялся выше психологической отметки 79 руб. впервые с начала апреля текущего года. Курс доллара при этом пробил наверх уровень 68 руб., вернувшись к уровням середины августа. Такая динамика рубля наблюдается на фоне вступления в силу со среды нового пакета экономических санкций США против России.

Теперь участники рынка ждут новых американских санкций против госдолга России и государственных банков. Ожидается, что они окажутся гораздо более болезненными для российской экономики.

Вместе с тем, мировые цены на нефть растут в среду более чем на 1% из-за данных о сокращении запасов нефти в США.

Можно ожидать, что на российском валютном рынке в ближайшей перспективе начнется коррекционный рост рубля, который поддержат цены на нефть. Рубль может подняться к отметке 67.5 руб. против доллара и 78.5 руб против евро.


"AK&M" от 22.08.2018
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