Рубль может скорректироваться наверх на дорогой нефти после падения к минимумам из-за санкций, полагает аналитик Forex Club Иван Марчена



Курс евро в среду поднялся выше психологической отметки 79 руб. впервые с начала апреля текущего года. Курс доллара при этом пробил наверх уровень 68 руб., вернувшись к уровням середины августа. Такая динамика рубля наблюдается на фоне вступления в силу со среды нового пакета экономических санкций США против России.



Теперь участники рынка ждут новых американских санкций против госдолга России и государственных банков. Ожидается, что они окажутся гораздо более болезненными для российской экономики.



Вместе с тем, мировые цены на нефть растут в среду более чем на 1% из-за данных о сокращении запасов нефти в США.



Можно ожидать, что на российском валютном рынке в ближайшей перспективе начнется коррекционный рост рубля, который поддержат цены на нефть. Рубль может подняться к отметке 67.5 руб. против доллара и 78.5 руб против евро.





"AK&M" от 22.08.2018