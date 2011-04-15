Дайджест газеты "Ведомости" от 23 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 августа 2018 года.





СТАЖИРОВКА В ПУСТЫНЕ



Почти трехлетнее участие Российской армии в боевых операциях в Сирии позволило ей приобрести ценный опыт современной войны в специфических условиях, но сохранение присутствия дорого обходится России как политически, так и экономически.



Минобороны на днях опубликовало на YouTube 10-минутный видеоролик о предварительных итогах сирийской кампании. Из презентации следует: с конца сентября 2015 г. через Сирию прошло более 63 000 военнослужащих, в том числе 434 генерала и 25 738 офицеров, там побывали офицеры штабов всех военных округов, общевойсковых и воздушных армий. Боевой опыт приобрели 97% экипажей транспортной, 91% армейской и 87% оперативно-тактической авиации, 95% командиров общевойсковых бригад и полков. Авиация совершила 39 000 боевых вылетов, еще 25 000 произвели беспилотники. Присутствие в Сирии важно для обучения войск и освоения боевой техники: за неполных три года был испытан 231 вид новых и модернизированных вооружений, сообщило Минобороны.





НАСЛЕДНИКИ АВГУСТА 1991 ГОДА



Очередная годовщина событий 19-21 августа 1991 г. прошла традиционно тихо. Небольшая акция в память трех погибших защитников Белого дома в Москве, в Петербурге на Мариинской площади собрались участники тогдашних событий - негусто.



Сторонники действующей власти предпочитают отмечать День государственного флага 22 августа и делают это в обычном официозном стиле (автопробег, фестиваль) - даром что проправительственные мероприятия в обычное время давно уже расцвечены скорей черным и оранжевым, чем цветами национального флага. И оппозицию, и правительство нетрудно понять: никто не хочет слишком уж ассоциироваться с событием, которое, по данным "Левада-центра", на протяжении всех лет измерений примерно три четверти населения страны считает либо трагедией, либо простым эпизодом борьбы за власть в советской верхушке (так отвечали в 2018 г. 38 и 36% соответственно).





СЛИШКОМ МНОГО НАЧАЛЬНИКОВ



Две трети сотрудников подчиняются нескольким боссам одновременно. Как выжить в условиях многоначалия?



Многие работники говорят, что у них больше одного начальника и это порождает недоразумения и неразбериху в офисе. По данным опроса компании Gartner, более двух третей сотрудников по всему миру заявляют, что им приходится иметь дело более чем с одним боссом, чтобы выполнить работу, и почти столько же респондентов пожаловались, что тратят много времени, ожидая указаний от старших руководителей. Отсутствие четких целей приводит к тому, что некоторые сотрудники пытаются манипулировать своими менеджерами.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.08.2018