Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 августа 2018 года



КРЫМ ВЫПИСЫВАЮТ ИЗ APP STORE

МАГАЗИН УДАЛИЛ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ



Санкции США против РФ заставили Apple тщательнее проверять содержание российского App Store. Магазин удалил приложение краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру", 20% бронирований которого совершаются в Крыму. Чтобы вернуться в App Store, сервис может закрыть бронирования на полуострове через платформу iOS. Конкуренты "Суточно.ру" работу в Крыму пока не ограничивают.





ПРОМСВЯЗЬБАНК СОБИРАЕТ КАДРЫ

КОМАНДУ ПЕТРА ФРАДКОВА ПОПОЛНИТ СВЕТЛАНА САГАЙДАК



Промсвязьбанк (ПСБ), который призван стать опорным для российского бизнеса в условиях санкций, начал формировать команду. К возглавившему его весной Петру Фрадкову вскоре присоединится известный финансист Светлана Сагайдак. Уже с конца года в ПСБ должны начать поступать кредиты попавших под санкции предприятий, причем в первую очередь не самого лучшего качества, а госпожа Сагайдак - признанный специалист по работе с проблемными активами. Однако пока будущий круг ее полномочий в ПСБ не до конца определен.





РОССИЯНЕ ТРЕБУЮТ ОТ ГОСУДАРСТВА ЗАБОТЫ

"ЛЕВАДА-ЦЕНТР" ВЫЯСНИЛ ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН К РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ



Большинство россиян убеждены, что государство должно обеспечить им "достойный уровень жизни". Но власть "живет только своими интересами" - в этом уверены тоже большинство граждан. Такие умонастроения выявил в ходе соцопроса аналитический "Левада-центр". Патерналистское отношение к государству не изменилось после объявленного правительством повышения пенсионного возраста. Но в массовое сознание россиян пенсионная реформа заложила "глубокое разочарование" властью, полагают эксперты.





РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ГОТОВЫ РАССТАВАТЬСЯ С ЛЬГОТАМИ

ИНИЦИАТИВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНОРОССОВ НАХОДИТ ПОНИМАНИЕ НЕ У ВСЕХ КОЛЛЕГ





Депутаты заксобраний пока не обсуждают сокращение своих пенсионных надбавок. Ранее отказаться от пенсионных льгот депутатам Госдумы и сенаторам предложил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В регионах к инициативе отнеслись по-разному. Глава фракции единороссов в заксобрании Санкт-Петербурга поддержал распространение идеи на региональных депутатов. В парламенте Ленинградской области "Ъ" сказали, что не понимают ее цель. В регионах установлены разные доплаты к пенсиям депутатов.





ПРАВА КАТЕГОРИИ "ЧИП"

ПОЛИЦИЯ ПЛАНИРУЕТ РЕФОРМУ ВОДИТЕЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ



МВД вводит водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) нового поколения. В документы встроят микрочип, появятся надписи на английском и французском языках. Одновременно будет существенно усилена защита удостоверений от подделки. В полицейском ведомстве не скрывают, что нововведения осуществляются в рамках реализации правительственного плана по "закупкам микроэлектронной продукции", предполагающего загрузку отечественных мощностей по производству микрочипов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.08.2018