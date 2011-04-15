Повтор! Инфляция в РФ за неделю, с 14 по 20 августа, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 14 по 20 августа 2018 года, составила 0.1%, с начала года - 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю пшено подорожало на 1.1%, свинина - на 0.9%, баранина, куры, колбасы, сосиски, сардельки, консервы мясные, хлеб из муки 1 и 2 сортов, масло подсолнечное, сыры, сметана и печенье - на 0.2-0.3%. Одновременно сахар-песок подешевел на 0.7%, крупа гречневая - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2.4%, при этом морковь стала дешевле на 6.6%, картофель - на 4.1%, помидоры - на 2.9%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 1.9%.



Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо -снизились на 0.1%.





"AK&M" от 23.08.2018