НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" завершил реализацию неработающих активов на 23.2 млрд руб.

НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", на базе которого были объединены НПФ группы "Открытие", завершил реализацию плохих активов на общую сумму 23.2 млрд руб. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление гендиректора НПФ "ЛУКОЙЛ-Гаранта" Дениса Рудоманенко.



"В середине июля 2018 года завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ "РГС" на общую сумму 23.2 млрд руб. Реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов", - сказал он.



"Не все сделки можно совершать в адресном формате, поэтому если говорить про пенсионные накопления, то там мы могли продать только в рынок. При этом мы фиксировали убытки, которые потом перекрывались финансовой помощью. Если говорить про имена, то это, прежде всего, облигации "Открытие-холдинга" - это основной объём активов", - пояснил Д.Рудоманенко.



Напомним, в середине августа "Открытие" завершило процесс объединения трёх НПФ - НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ "РГС". К НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" были присоединены два других фонда. На данный момент их деятельность прекращена, а права и обязанности этих НПФ перешли к НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". Совокупные активы объединённого фонда оцениваются в 585.6 млрд руб., число клиентов составляет около 8 млн.



В конце 2017 года Центробанк России предоставил 456.2 млрд руб. на докапитализацию группы "Открытие". Большая часть этой суммы (189.1 млрд руб.) была направлена на закрытие дыры в капитале банка "ФК Открытие". На финансовую помощь "Росгосстраху" пошло 42.2 млрд руб., НПФ было выделено 42.9 млрд руб. В конце июня ЦБ предоставил группе "Открытие" 42.7 млрд руб. дополнительного финансирования, из этих денег 31.8 млрд руб. направили на поддержку НПФ группы.







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