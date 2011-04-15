Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/08/2018
12:11

НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" завершил реализацию неработающих активов на 23.2 млрд руб.

НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", на базе которого были объединены НПФ группы "Открытие", завершил реализацию плохих активов на общую сумму 23.2 млрд руб. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление гендиректора НПФ "ЛУКОЙЛ-Гаранта" Дениса Рудоманенко.

"В середине июля 2018 года завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ "РГС" на общую сумму 23.2 млрд руб. Реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов", - сказал он.

"Не все сделки можно совершать в адресном формате, поэтому если говорить про пенсионные накопления, то там мы могли продать только в рынок. При этом мы фиксировали убытки, которые потом перекрывались финансовой помощью. Если говорить про имена, то это, прежде всего, облигации "Открытие-холдинга" - это основной объём активов", - пояснил Д.Рудоманенко.

Напомним, в середине августа "Открытие" завершило процесс объединения трёх НПФ - НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ "РГС". К НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" были присоединены два других фонда. На данный момент их деятельность прекращена, а права и обязанности этих НПФ перешли к НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". Совокупные активы объединённого фонда оцениваются в 585.6 млрд руб., число клиентов составляет около 8 млн.

В конце 2017 года Центробанк России предоставил 456.2 млрд руб. на докапитализацию группы "Открытие". Большая часть этой суммы (189.1 млрд руб.) была направлена на закрытие дыры в капитале банка "ФК Открытие". На финансовую помощь "Росгосстраху" пошло 42.2 млрд руб., НПФ было выделено 42.9 млрд руб. В конце июня ЦБ предоставил группе "Открытие" 42.7 млрд руб. дополнительного финансирования, из этих денег 31.8 млрд руб. направили на поддержку НПФ группы.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100