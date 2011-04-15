Доллар может подняться до 70 руб.

Сама по себе дата 22 августа сыграла злую шутку с биржевиками. Были введены ранее анонсированные санкции, но вкупе с обвинениями Microsoft в хакерских атаках российских программистов и прочих угроз со стороны США, валютные курсы доллара и евро вновь двинулись вверх. Сейчас рынки живут ожиданиями, пытаясь оценить самые вероятные и негативные последствия новых ограничительных мер. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



На сайте Конгресса перечислено столько разных инициатив, что не знаешь за что хвататься. Везде и всюду Россия виновата, но к этому пора бы уже и привыкнуть. Именно ожидания этой новой и не совсем приятной реальности и становятся катализаторами давления на рубль. Не помогает даже подросшая нефть, которая ускорила повышение после публикации данных по запасам от Минэнерго США и поднялась к уровню $74.50-75 за баррель.



Плюс публикация протоколов ФРС укрепила уверенность инвесторов в дальнейшем повышении ставки на ближайшем заседании, сейчас фьючерс на ставку показывает 93.6% вероятность роста ставки до уровня 2-2.25% в сентябре.



Как бы то ни было, но график пары USDRUB показывает, что та консолидация, которая сформировалась в период с 14 по 21 число, выглядит как фигура продолжения "треугольник" и уже вчера она была прорвана наверх. Откладывая высоту фигуры, в качестве цели роста аналитики получают 69.70-70 руб.























"AK&M" от 23.08.2018