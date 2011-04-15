МФК "Домашние деньги" предложила своим кредиторам стать собственниками

Микрофинансовая компания (МФК) "Домашние деньги" 21 августа провела встречу с инвесторами, на которой представила новый план реструктуризации обязательств. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



В частности, кредиторам предлагается обменять обязательства по облигациям на вхождение в капитал новой компании, которая будет заниматься развитием сразу нескольких проектов на рынке микрофинансирования. При этом предполагается, что прибыли от этих проектов будет достаточно, чтобы до 2022 года МФК смогла погасить долги перед всеми своими кредиторами.



В "Домашних деньгах" пока не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.



Напомним, 7 августа "Домашние деньги" допустили дефолт из-за неисполнения обязательств перед владельцами реструктурированных облигаций, не погасив часть их номинальной стоимости и купонный доход на сумму 90.5 млн руб.



Тогда в компании сообщили, что ранее согласованный план реструктуризации облигаций не учитывал интересов кредиторов другого типа - как юридических, так и физических лиц, заключивших с компанией договоры займа. Для предотвращения возможных судебных исков в компании пообещали разработать новый план, который будет учитывать интересы каждой группы кредиторов.



Чтобы привлечь на встречу для обсуждения нового плана "наибольшее количество участников, вне зависимости от объёма инвестиций", компания 16 августа рассылала приглашения по всем имеющимся у неё контактам.



Инвесторы отмечают, что пока новое предложение "Домашних денег" выглядит весьма туманно. "На данный момент непонятно, на каких условиях нам предложено войти в капитал новой компании, - пояснил "Ъ" один из инвесторов. - Не очень ясно, как это будет оформляться, какой у новой компании будет уставный капитал, что за гарантии нам могут предоставить и что будет с долгами по облигациям - будут ли они полностью списаны".



Впрочем, не факт, что даже в случае принятия инвесторами нового плана реструктуризации это убережет "Домашние деньги" от банкротства. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени банка "Интеркоммерц" 3 августа сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании "Домашних денег" банкротом.



В сложившейся ситуации кредиторам остается только надеяться и ждать, отмечают эксперты. По их мнению, конвертация обязательства в капитал новой компании - это далеко не лучший вариант для кредиторов, однако альтернативы у них фактически нет.



ООО "Домашние деньги" было основано в 2007 году. Компания специализируется на выдаче микрозаймов населению на дому через сеть агентов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"