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23/08/2018
10:47

Размер ипотечного кредита в РФ за год увеличился на 7.1% до 2.16 млн руб.

Средний размер ипотечного кредита во II квартале 2018 года вырос на 7.1% (или на 142.8 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2.16 млн руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

При этом самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) во II квартале зафиксирована в Республике Татарстан (+15.4%), Волгоградской (+14.4%) и Саратовской (+13.4%) областях, а также в Республике Башкортостан (+13%) и Кировской области (+11.4%).

В то же время, в ряде регионов средний размер ипотечного кредита сократился, в том числе в Ямало-Ненецком АО (-2.9%), Воронежской области (-1.7%), Хабаровском крае (-1.4%), Иркутской (-1%) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (-0.7%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 4.5% и 2.5% соответственно.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) зафиксировано в Москве (4.59 млн руб.), Московской области (3.36 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2.71 млн руб.), Санкт-Петербурге (2.71 млн руб.) и Республике Саха (Якутия) (2.47 млн руб.).

В свою очередь, самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1.42 млн руб.) и Кемеровской (1.48 млн руб.) областях, Алтайском крае (1.52 млн руб.), Вологодской области (1.52 млн руб.) и Удмуртской Республике (1.58 млн руб.)


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