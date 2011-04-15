ФСК ЕЭС консолидировала 100% уставного капитала Мобильных ГТЭС

ПАО "ФСК ЕЭС" 21 августа консолидировало 100% уставного капитала АО "Мобильные газотурбинные электрические станции" (Мобильные ГТЭС). Об этом говорится в сообщении ФСК ЕЭС.



Доля голосующих акций Мобильных ГТЭС, принадлежавших сетевой компании до консолидации, в сообщении не раскрывается.



АО "Мобильные газотурбинные электрические станции" (входит в группу компаний ПАО "Россети") создано 24 июля 2006 года в форме 100-процентного дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России" для размещения и эксплуатации мобильных газотурбинных электрических станций (мобильных ГТЭС) с целью поддержания надёжности энергосистемы Московского региона в часы пиковых нагрузок (с возможностью оперативного перемещения ГТЭС в другие регионы России). 1 июля 2008 года общество стало 100-процентным дочерним обществом ПАО "ФСК ЕЭС". Сегодня АО "Мобильные ГТЭС" эксплуатирует 18 мобильных газотурбинных электростанций совокупной мощностью 405 МВт, расположенных на территории Крымского полуострова, Краснодарского края, Республики Тыва и Калининградской области.



ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Чистая прибыль ФСК ЕЭС за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 29.5% до 39.869 млрд руб. с 30.788 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 15.58% до 117.456 млрд руб. со 101.619 млрд руб., операционная прибыль - на 21.9% до 44.334 млрд руб. с 36.368 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.47% до 49.217 млрд руб. с 41.896 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 1.4% до 69.2 млрд руб. с 70.2 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за первое полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 49.17% до 28.732 млрд руб. с 19.262 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 14.06% до 105.85 млрд руб. с 92.802 млрд руб., прибыль от продаж - на 2.95% до 20.007 млрд руб. с 19.435 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.11% до 35.51 млрд руб. с 25.712 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"