Внешний фон на российских рынках умеренно негативный. В США торги закончились без существенных изменений индексов. В Азии динамика также смешанная, изменения небольшие, Китай в лидерах роста. Япония в минусе, статистика показала новый виток продаж локальных акций нерезидентами. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



На долговых рынках продолжается восстановление, по американским 10-леткам доходность уже 2.81%, но и периферийная Европа продолжает ралли.



Товарные рынки без единой динамики. Нефть ушла хорошо вверх после подтверждения сокращения запасов от минэнерго США. Тем не менее, на $74.5 нащупана точка консолидации. Драгметаллы снова в минусе, при этом значительная роль в ослаблении принадлежит доллару (разворот в паре EUR/USD это подтверждает). Промышленные металлы разнонаправлены, но медведи доминируют, в лидерах продаж никель. Продовольственные товары также показывают смешанные изменения.



Среди макростатистики отметим сегодня индексы деловой активности по германии и еврозоне, индекс потребительского доверия в еврозоне, а также заявки на пособие пи данные по продажам новых домов в США.



В рубле продажи возобновились на новостях об аресте счетов на сумму порядка $5 млрд в Credit Swiss.



По индексу РТС тестируется знаковая поддержка и уход ниже 1050 п. может означать развитие медвежьего тренда надолго. Так что сегодня аналитики смотрят, как отработают знаковые уровни поддержки по МосБирдже.





"AK&M" от 23.08.2018