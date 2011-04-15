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23/08/2018
11:36

Внешний фон на российских рынках умеренно негативный

Внешний фон на российских рынках умеренно негативный. В США торги закончились без существенных изменений индексов. В Азии динамика также смешанная, изменения небольшие, Китай в лидерах роста. Япония в минусе, статистика показала новый виток продаж локальных акций нерезидентами. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

На долговых рынках продолжается восстановление, по американским 10-леткам доходность уже 2.81%, но и периферийная Европа продолжает ралли.

Товарные рынки без единой динамики. Нефть ушла хорошо вверх после подтверждения сокращения запасов от минэнерго США. Тем не менее, на $74.5 нащупана точка консолидации. Драгметаллы снова в минусе, при этом значительная роль в ослаблении принадлежит доллару (разворот в паре EUR/USD это подтверждает). Промышленные металлы разнонаправлены, но медведи доминируют, в лидерах продаж никель. Продовольственные товары также показывают смешанные изменения.

Среди макростатистики отметим сегодня индексы деловой активности по германии и еврозоне, индекс потребительского доверия в еврозоне, а также заявки на пособие пи данные по продажам новых домов в США.

В рубле продажи возобновились на новостях об аресте счетов на сумму порядка $5 млрд в Credit Swiss.

По индексу РТС тестируется знаковая поддержка и уход ниже 1050 п. может означать развитие медвежьего тренда надолго. Так что сегодня аналитики смотрят, как отработают знаковые уровни поддержки по МосБирдже.


"AK&M" от 23.08.2018
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