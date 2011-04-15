Чистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале увеличилась на 16% до 215.3 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале 2018 года увеличилась на 16% в годовом исчислении до 215.3 млрд руб., включая чистую прибыль Denizbank в 7 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение банка.



Прибыль на обыкновенную акцию составила 9.13 руб., увеличившись на 14.4% по сравнению со II кварталом 2017 года. Рентабельность капитала достигла 24.4%, рентабельность активов - 3.3%. Чистые комиссионные доходы выросли на 29.1% до 113.7 млрд руб. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 32.2%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2018 года выросла на 25.8% до 469.181 млрд руб. с 372.835 млрд руб.







"AK&M" от 23.08.2018