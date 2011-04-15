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23/08/2018
14:27

Банк России прекратил полномочия СРО КПК "Союзмикрофинанс"

Банк России принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), - Национальный союз "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Союзмикрофинанс" (НС "СРО КПК "Союзмикрофинанс"). Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.

Такое решение было принято регулятором после выявления грубых нарушений СРО законодательства при проведении проверок КПК, в частности требований Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", а также нормативных актов Банка России.

Кроме того, зафиксировано неоднократное несоблюдение саморегулируемой организацией сроков исполнения запросов и предписаний Банка России, нарушение сроков представления отчетности в Банк России, представление заведомо недостоверной информации и непредставление информации в Банк России.

В результате надзорных действий Департамент микрофинансового рынка Банка России выявил ряд КПК федерального масштаба - членов СРО КПК "Союзмикрофинанс", которые использовались в противоправных целях и представляли существенную угрозу правам и законным интересам пайщиков. На основании материалов, переданных мегарегулятором, МВД России возбуждены уголовные дела, проведены обыски и задержания участников преступной группы, подчёркивает ЦБ.


"AK&M" от 23.08.2018
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