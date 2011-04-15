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23/08/2018
13:57

ЦБ до конца сентября не будет покупать валюту для Минфина

Банк России с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом свидетельствует сообщение регулятора.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - подчёркивает ЦБ.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года, подчёркивается в сообщении.

Ранее Банк России после значительного перерыва купил валюту для Минфина на 20.1 млрд руб. с расчётами на 22 августа, на 17.5 млрд руб. с расчётами на 21 августа и на 17.5 млрд руб. с расчётами на 20 августа. Рубль отреагировал значительным снижением курса.

Перерыв в приобретении валюты был сделан из-за обвала рубля, случившегося после того как США анонсировали новые санкции против России.

Напомним, Минфин через ЦБ планировал с 7 августа по 6 сентября купить валюту на рекордную сумму в 383.2 млрд руб. Ежедневно предполагалось приобретать валюту на 16.7 млрд руб.


"AK&M" от 23.08.2018
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