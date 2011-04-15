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23/08/2018
13:58

Пассажиропоток Аэрофлота в январе-июле вырос на 7% до 19.845 млн

Пассажиропоток ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в январе-июле 2018 года вырос на 7% до 19.845 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирооборот увеличился на 5.4% до 54.672 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел снизилась на 1.9 процентного пункта до 79.8%.

Перевозки грузов и почты упали на 2.3% до 119.863 тыс. т, грузооборот - на 0.6% до 565.6 млн тоннокилометров, коммерческая загрузка - на 0.8 п.п. до 66.6%.

В июле 2018 года пассажиропоток Аэрофлота увеличился на 9.7% до 3.622 млн по сравнению с годом ранее, пассажирооборот - на 7.2% до 9.745 млрд пассажирокилометров.

В прошлом месяце Аэрофлот ввёл в эксплуатацию два лайнера Airbus А321. По состоянию на 31 июля 2018 года парк авиакомпании насчитывал 243 воздушных судна.

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.

Пассажиропоток Аэрофлота в первом полугодии 2018 года вырос на 6.4% до 16.223 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.

Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в I квартале 2018 года увеличился в 2.16 раза до 11.543 млрд руб. с 5.339 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.55% до 111.942 млрд руб. со 103.125 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в I полугодии 2018 года составил 7.182 млрд руб. против прибыли в 2.306 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.58% до 219.157 млрд руб. со 198.187 млрд руб., убыток от продаж - в 3 раза до 29.717 млрд руб. с 9.919 млрд руб., убыток до налогообложения составил 8.906 млрд руб. против прибыли в 3.662 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.

"AK&M" от 23.08.2018
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