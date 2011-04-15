Росбанк снижает ставки по потребительским кредитам. Получить кредит без обеспечения "Просто деньги" можно по ставке от 9.99% годовых. Размер снижения составил до 2%, раньше кредит для всех категорий клиентов оформлялся по ставке от 12% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



"Мы приняли решение снизить ставки по нецелевым потребительским кредитам, так как стараемся максимально оперативно откликаться на запросы наших клиентов. Более низкий процент по кредиту "Просто деньги" поможет заемщикам смелее реализовывать проекты, которые требуют дополнительных финансовых вложений", - прокомментировал директор Департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Дамиан Леклер.



Процесс одобрения кредита в Росбанке занимает от 15 минут, учитывается наличие положительной кредитной истории в любом банке, клиенту предоставляется возможность выбора даты ежемесячного платежа.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим,так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



Чистая прибыль группы "Росбанк", российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale, по МФСО в 2017 году составила 10.4 млрд руб.





"AK&M" от 23.08.2018