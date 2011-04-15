Продажи новых лёгких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июле выросли на 5% до 61.4 тыс.

Продажи новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-июле 2018 года выросли на 5% до 61.4 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные приводятся в материалах аналитического агентства "Автостат".



Лидером рынка LCV является отечественная марка GAZ, на долю которой за отчётный период пришлось более 45% от общего объёма рынка. В количественном выражении это составляет 27.9 тыс. реализованных авто, что на 9% больше, чем годом ранее.



На второй строчке - отечественный УАЗ, продажи которого упали на 29% до 8.9 тыс. Замыкает тройку лидеров ещё один российский бренд - LADA, продажи которого за отчётный период достигли 5.9 тыс. автомобилей (+7%).



В пятёрку марок-лидеров рынка LCV за отчётный период также попали Ford (5.6 тыс. авто, +51%) и Mercedes (4.9 тыс., +14%).



В модельном рейтинге лидерство на рынке новых лёгких коммерческих автомобилей сохраняет GAZ "Газель" Next, продажи которой выросли на 20% до 16.3 тыс. Второе место занимает другая модель Горьковского автозавода - GAZ 3302, обладателем которой стали 6.1 тыс. россиян (+1%).



Далее в рейтинге следуют Ford Transit (5.3 тыс., +47%), LADA Largus VU (4.9 тыс., +5%) и УАЗ 3909 (4.5 тыс., -37%).









"AK&M" от 23.08.2018