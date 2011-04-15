Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/08/2018
14:31

Продажи новых лёгких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июле выросли на 5% до 61.4 тыс.

Продажи новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-июле 2018 года выросли на 5% до 61.4 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные приводятся в материалах аналитического агентства "Автостат".

Лидером рынка LCV является отечественная марка GAZ, на долю которой за отчётный период пришлось более 45% от общего объёма рынка. В количественном выражении это составляет 27.9 тыс. реализованных авто, что на 9% больше, чем годом ранее.

На второй строчке - отечественный УАЗ, продажи которого упали на 29% до 8.9 тыс. Замыкает тройку лидеров ещё один российский бренд - LADA, продажи которого за отчётный период достигли 5.9 тыс. автомобилей (+7%).

В пятёрку марок-лидеров рынка LCV за отчётный период также попали Ford (5.6 тыс. авто, +51%) и Mercedes (4.9 тыс., +14%).

В модельном рейтинге лидерство на рынке новых лёгких коммерческих автомобилей сохраняет GAZ "Газель" Next, продажи которой выросли на 20% до 16.3 тыс. Второе место занимает другая модель Горьковского автозавода - GAZ 3302, обладателем которой стали 6.1 тыс. россиян (+1%).

Далее в рейтинге следуют Ford Transit (5.3 тыс., +47%), LADA Largus VU (4.9 тыс., +5%) и УАЗ 3909 (4.5 тыс., -37%).




"AK&M" от 23.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100