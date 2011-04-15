ОАК и Минобороны подписали контракты на поставку Су-57 и МиГ-35

ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) и Министерство обороны РФ подписали контракты на поставку Су-57 и МиГ-35. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАК.



В рамках контракта корпорация поставит в войска новейшие образцы авиационной техники - Су-57 и МиГ-35. Документы были подписаны в ходе проведения Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018".



Государственные контракты на изготовление и поставку многофункциональных истребителей 5-го поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35 для нужд Минобороны подписаны в целях выполнения государственного оборонного заказа. Подписи под документами поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и президент ОАК Юрий Слюсарь.



"Первый серийный самолёт Су-57 поступит в ВКС в 2019 году. С учётом полученных результатов испытаний, в том числе положительной проверки авиационного комплекса в Сирии, Минобороны России уже в ближайшей перспективе планирует получить 15 серийных машин", - отметил А.Криворучко.



В конце прошлого года в Жуковском начались лётные испытания новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа. Замглавы военного ведомства сообщил, что Минобороны ожидает начало серийных поставок самолётов с новыми двигателями с 2023 года. Он также отметил, что Су-57 является перспективной платформой для создания новых летательных аппаратов в различных исполнениях.



По словам Ю.Слюсаря, подписанные контракты обеспечат загрузку предприятий корпорации производством перспективной передовой авиационной техники.



Су-57 - многофункциональный истребитель 5-го поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, а также разрушения системы управления действиями авиации противника.



Новейший лёгкий многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35 поколения 4++ создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать как воздушные и наземные, так и надводные цели.



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



Чистый убыток ОАК за первое полугодие 2017 года по МСФО снизился на 10.14% до 6.599 млрд руб. с 7.344 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 51.27% до 179.7 млрд руб. со 118.795 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 6.5 млрд руб. против убытка в 5.402 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 2.06 раза до 5.838 млрд руб. с 12.022 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ снизился на 19.52% до 166.396 млн руб. с 206.751 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 35.64% до 17.468 млрд руб. с 12.878 млрд руб., убыток от продаж - на 34.27% до 2.141 млрд руб. с 1.594 млрд руб., убыток до налогообложения - на 2.03% до 771.759 млн руб. с 756.371 млн руб.



"AK&M" от 23.08.2018