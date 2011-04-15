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23/08/2018
15:46

ESET предупреждает о новой уловке интернет-мошенников

ESET предупреждает о новой уловке интернет-мошенников. Они разместили в Google Play поддельное криптовалютное приложение стоимостью 334.99 евро. Об этом говорится в сообщении компании.

Приложение под названием Ethereum предлагало пользователям купить одноименную криптовалюту - один эфир (ETH). Стоимость приложения - 334.99 евро, курс эфира на момент обнаружения подделки - около 240 евро.

Проблема в том, что покупка приложения не имеет ничего общего с покупкой эфиров. Единственная функция приложения - показ логотипа обещанной криптовалюты. Мошенники предлагали свою подделку от лица разработчика Google Commerce Ltd, не имеющего отношения к настоящей корпорации. Вероятно, упоминание Google в названии придавало предложению убедительность.

Подделку обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко. Приложение удалено из Google Play, однако его успели скачать больше ста человек.

ESET рекомендует загружать мобильные приложения для криптовалютных операций, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей. Базовая защита от вредоносных программ для Android - современный мобильный антивирус.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 23.08.2018
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