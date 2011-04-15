Сбербанк рассчитывает продать турецкий Denizbank за $3.4-$3.7 млрд

ПАО "Сбербанк России" рассчитывает, что цена сделки по продаже турецкой "дочки" Denizbank составит от $3.4 млрд до $3.7 млрд, несмотря на падение курса турецкой лиры в последние месяцы. Как сообщает RNS, об этом рассказал журналистам представитель Сбербанка.



Согласно материалам банка, Сбербанк планирует продать 99.8% акций турецкой "дочки" Emirates NBD Bank более чем за 14.6 млрд турецких лир, что в настоящее время составляет около $2.4 млрд.



"Есть определённые границы, в которых захеджирован курс между турецкой лирой и американским долларом, которые позволяют нам рассчитывать на общую сумму сделки в диапазоне от $3.4 млрд до $3.7 млрд", - сказал представитель Сбербанка.



В отчёте Сбербанка по МСФО за II квартал 2018 года отмечается: "расчёты по сделке (по продаже Denizbank. - RNS) будут произведены в долларах США, и договор включает элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии TRY/US dollar внутри узкого диапазона".



"Таким образом, влияние изменений курса конверсии TRY/US Dollar на сумму к получению, несущественное", - говорится в отчёте.



В мае Сбербанк сообщал, что ожидает закрытия сделки до конца 2018 года.



Напомним, Сбербанк объявил о подписании обязывающего соглашения с дубайским банком Emirates NBD о продаже Denizbank 22 мая, когда курс турецкой лиры к доллару составлял 4.67 турецкой лиры. Сегодня курс турецкой лиры составляет 6.07 лиры за доллар.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2018 года выросла на 25.8% до 469.181 млрд руб. с 372.835 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"