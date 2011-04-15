Цены на бензин в РФ за неделю, с 13 по 20 августа, не изменились и составили 43.22 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марки АИ-92 подешевел на 0.1% до 41.39 руб. Бензин марок АИ-95, АИ-98 не изменился в цене и стоил 44.54 руб., 49.82 руб. соответственно. Дизельное топливо стало дешевле на 0.1%, цена за литр которого составила 44.47 руб.



За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 21 центре субъектов РФ. Более всего цены на него снизились в Кызыле - на 1.3%, Симферополе, Самаре и Брянске - на 0.6%.



В 7 центрах субъектов РФ отмечалось увеличение цен на бензин. Более всего он подорожал в Салехарде и Калуге - на 2.3% и 1.9% соответственно.



В Москве за прошедшую неделю цены снизились на 0.1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.





"AK&M" от 23.08.2018