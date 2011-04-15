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23/08/2018
17:59

Минэкономразвития впервые регламентировало проведение контрольной закупки

Минэкономразвития впервые регламентировало проведение контрольной закупки. Соответствующий проект постановления внесён в Правительство РФ, говорится в сообщении министерства.

Документ позволит использовать контрольную закупку в качестве альтернативы проверкам предпринимателей.

"Долгое время в законодательстве о контрольно-надзорной деятельности детально регулировались только проверки. Вместе с тем проверка - это достаточно сложное по процедуре и трудоемкое для всех участников мероприятие. Она длится до 20 рабочих дней, у предпринимателя могут запрашиваться дополнительные документы и материалы, что определённым образом сказывается на его текущей деятельности. Контрольная закупка, которая проводится гораздо быстрее, частично заменит проверки. Благодаря этому мы рассчитываем снизить административные издержки бизнеса, связанные с мероприятиями по контролю", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, цитируемый в сообщении.

Контрольная закупка - новое контрольное мероприятие. Нормы о ней закреплены в 2017 году в законе "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В 2018 году приняты федеральные законы, которые позволяют применять контрольную закупку в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей. Для их практической реализации Правительство РФ должно установить правила проведения контрольной закупки.

Разработанный Минэкономразвития проект постановления регламентирует порядок принятия решения о проведении контрольной закупки, а также особенности и этапы ее проведения.

В рамках контрольной закупки инспектор, выступающий в роли обычного потребителя, покупает товары (работы, услуги). После завершения сделки инспектор объявляет о состоявшейся контрольной закупке и составляет акт о её проведении. Выплаченные в ходе контрольной закупки деньги подлежат возврату (как в наличной так и в безналичной форме). Деньги не возвращаются, если товар пришёл в негодное состояние или был закуплен для проведения исследований и испытаний.

При выявлении нарушений инспектор составляет протокол об административных правонарушениях или инициирует проведение внеплановой проверки.

Проект постановления также предусматривает возможность проведения контрольной закупки дистанционным способом.

Предполагается, что контрольные закупки в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей будут проводиться после принятия проекта постановления. В дальнейшем сфера их применения будет расширена.

"AK&M" от 23.08.2018
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