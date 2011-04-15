Дайджест газеты "Ведомости" от 24 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 августа 2018 года.





ЦЕНТРОБАНКУ СУД НЕ НУЖЕН



Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина хочет лично блокировать вредоносные сайты. Так она рассчитывает бороться с мошенниками.



ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и знакомый участников совещания. ЦБ разработал проект поправок в закон "Об информации", наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт, подтвердил представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Если ЦБ получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.





ГОСДУМА РАЗДАЕТ ДОЛГИ



Госдума близка к полному разбору законодательных завалов. "Ведомости" выяснили, с какими проектами депутатам осталось поработать.



Всего 2,7% законопроектов, доставшихся седьмой Госдуме в наследство от прошлых созывов, осталось рассмотреть депутатам, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин по завершении весенней сессии. "Сегодня можно подвести итоги разбора законодательных завалов: из 2020 законопроектов рассмотрено 1965, из них принято 279 федеральных законов - это порядка 14% от общего объема. Осталось на рассмотрении 55 инициатив", - пояснил он. Правда, анализ "Ведомостей" показал, что в думской базе числится 57 законопроектов, оставшихся с прошлых созывов.





СВИДЕТЕЛИ ВСПОМНИЛИ НЕ ВСЕ



Бывший начальник полковника Захарченко на суде по его делу признался, что старается забыть службу "как страшный сон".



Пресненский суд Москвы приступил в четверг к допросу свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Всего, выяснили накануне СМИ, в списке свидетелей 66 человек, среди них высокие чины МВД, налоговой инспекции, следователи СКР, сотрудники Роспотребнадзора и даже гадалка. Но в четверг в суде успели расспросить всего двоих: бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Феликса Василькова и замруководителя УФНС по Москве Ивана Шульгу.





САНКЦИИ МЕШАЮТ ПЛАТИТЬ



Платежи Индии по большинству оружейных контрактов с Россией остановлены из-за санкций США, но скоро могут возобновиться.



Платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 г., сообщили "Ведомостям" менеджер предприятия оборонной промышленности и человек, близкий к "Рособоронэкспорту". Это связано с введенными в соответствии с американским законом CAATSA санкциями против "Рособоронэкспорта", которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его контрагентам, поясняет собеседник, близкий к "Рособоронэкспорту".





ЦБ БЕРЕТ ВАЛЮТНУЮ ПАУЗУ



ЦБ нашел способ поддержать падающий рубль: он откажется от покупок валюты на рынке до конца сентября. Для Минфина ничего не изменится - план закупок по бюджетному правилу будет выполнен.



ЦБ в среду объявил, что до конца сентября сделает паузу в покупке валюты на рынке по бюджетному правилу. Это должно снизить волатильность финансовых рынков и увеличить предсказуемость действий денежных властей, пояснил регулятор. Дату, когда закупка валюты возобновится, ЦБ не назвал: решение будет приниматься с учетом "фактической обстановки на финансовых рынках" в сентябре. Регулятор уже приостанавливал покупки валюты с 9 по 16 августа, но возобновил их 17 августа и увеличил к 20 августа, после этого курс российской валюты вновь начал падать и потерял 1,19 руб. за три дня.





КОНЦЕНТРАЦИЯ ВМЕСТО РОСТА



Экономическая картина жизни в России не обещает перемен.

Опубликованный на днях прогноз говорит нам, что никто из опрошенных экономистов не ждет роста более 2% в год вплоть до следующего выборного года, 2024-го. То есть к девяти годам застоя, перемежавшегося спадами, добавится еще шесть. Несмотря на записанный в плане на "шестилетку" (в майском указе) рост, ждать его не стоит. Судя по его политике, Владимир Путин не верит в рост как экономическую задачу и уж точно не верит в рост любой ценой.





ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР РЕПРЕССИЙ



Лаврентий Берия, заменивший Николая Ежова на посту наркома внутренних дел, снизил масштабы террора, сделал его более изощренным. Он стал одним из символов сталинского произвола, поэтому не случайны попытки реабилитировать "эффективного менеджера" репрессий.



80 лет назад, 22 августа 1938 г., партийный функционер Берия был назначен первым заместителем наркома внутренних дел Ежова, имя которого связано с Большим террором: с июня 1937 г. по август 1938 г. были арестованы более 1 млн человек, из них 680 000 расстреляны. Приход Берии стал первым этапом смещения Ежова. Сталин и его окружение поняли, что террор в прежних масштабах грозит дезорганизацией страны.





ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ: ГОЛЛИВУДСКОЕ КИНО - ЭТО НЕ АМЕРИКАНСКОЕ КИНО



Тимур Бекмамбетов о том, как снимать кино в Голливуде, новогодних комедиях и экспериментальном киноязыке.



Широкая публика открыла для себя Тимура Бекмамбетова в 2004 г. после выхода фильма "Ночной дозор" по фантастическому роману Сергея Лукьяненко. Зрителей, подзабывших, когда они последний раз рвались в кинотеатр на отечественный фильм, набралось 4,3 млн, кассовые сборы в России - на тот момент рекордные - составили $16,2 млн (во всем мире - $33,9). "Дневной дозор" через два года смотрели уже почти 7,5 млн россиян, сборы были в 2 раза выше. Затем он радовал соотечественников регулярно.





"МЕГАФОН" САМ СЕБЯ СОБРАЛ



"Мегафон" закончил прием заявок от держателей акций и расписок. Теперь оператору предстоит выкупить с рынка 18,6% капитала.



"Дочка" "Мегафона" - MegaFon Investments Cyprus Ltd. (МICL) - получила заявки на 18,6% его акций, сообщил "Мегафон", до 29 августа их владельцы должны подписать с MICL договоры купли-продажи, обыкновенные акции пойдут по 659,26 руб. "Мегафон" подтвердил, что начнет процедуру делистинга с Лондонской фондовой биржи.16 июля совет директоров решил, что "Мегафону" (его акции торгуются на Московской бирже, а GDR - на Лондонской) не нужно быть публичной компанией. Инвесторам предложили до 22 августа продать дочерней MICL до 128,95 млн обыкновенных акций, или 20,8%, по $9,75.





ПОЛБАКА БОНУСОВ



Цены на бензин от месяца к месяцу растут. Поэтому АЗС и банки предлагают автовладельцам немного сэкономить на топливе.



Только за прошедшие 12 месяцев бензин подорожал более чем на 10%: в середине августа, по данным Росстата, литр топлива Аи-95 стоил 44,54 руб., год назад - 40,12 руб. А владельцы АЗС уже грозят новым резким ростом цен. Чтобы подсластить автовладельцам пилюлю, а заодно покрепче привязать их к себе, сети заправок предлагают им экономить с помощью своих программ лояльности.Не остаются в стороне и банки: они выпускают специальные платежные карты с кэшбэком (возврат на карту части потраченной суммы деньгами или бонусами) за автомобильные покупки и с дополнительными услугами для водителей.





ПРИМАНКА ДЛЯ ФОТОГРАФА



Два петербуржца открыли сервис платных онлайн-курсов для фотографов и видеооператоров. Им пришлось несколько раз менять бизнес-модель и бороться с пиратскими сайтами.



34-летний петербуржец Сергей Ким всегда любил читать газеты: он выискивал там интересные идеи для бизнеса. Сначала он подсмотрел идею оформления ресторанов для свадеб, потом прочел статью, что за рубежом популярны сайты финансовой грамотности, и сделал аналог, но все проекты денег не принесли. Сработала лишь третья идея - он узнал из газет о сервисе онлайн-видеоуроков для дизайнеров и фотографов Lynda.com с годовой выручкой более $100 млн. Ким захотел создать подобный сайт в России, тем более что у него было профильное образование дизайнера-программиста.В новый проект Ким позвал друга Александра Амбалова, дизайнера. У 29-летнего Амбалова был богатый опыт преподавания.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.08.2018