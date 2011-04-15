Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 августа 2018 года



БЕЗ БЕЛОРУССКОГО МОЛОКА НЕСЛАДКО

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВОК СЫРЬЯ УГРОЖАЮТ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ



Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) уведомила правительство РФ, что ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии угрожают российской пищевой промышленности. Под запрет Россельхознадзора, в частности, попали ключевые ингредиенты для кондитерской отрасли. Их нехватка может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен, беспокоятся участники рынка.





ВЛАСТИ РФ И ЗАЯВИТЕЛИ С ARCTIC SUNRISE ОБМЕНЯЛИСЬ МЕМОРАНДУМАМИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 30 ГРАЖДАН ИЗ 17 СТРАН





Международная организация Greenpeace опубликовала поступивший в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) меморандум группы Arctic 30 (30 заявителей из 17 стран) с позицией по их делу против России. Участники экологической акции против планов "Газпрома" по добыче нефти в Печорском море призывают ЕСПЧ публично рассмотреть жалобу на незаконность их задержания на платформе Приразломная и на борту судна Arctic Sunrise.





ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА НЕ ЗАЕДАЕТ

ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН ХОРОШО ОТНОСЯТСЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ





Большинство россиян довольны экологической обстановкой в своем городе - таковы результаты свежего опроса ВЦИОМа. При этом только за минувший год, говорят социологи, число позитивно оценивающих состояние окружающей среды граждан увеличилось более чем на 10%. Примечательно, что результаты получены на фоне ставших регулярными в последние два года протестных акций граждан с требованием решить мусорную проблему. Аналогичные исследования "Левада-центра" и фонда "Общественное мнение" показывают несколько иную картину.





"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" СГОРЕЛА АВТОМАТОМ

ЭКСПЕРТЫ УСТАНОВИЛИ, ПОЧЕМУ НЕ СРАБОТАЛА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В КЕМЕРОВСКОМ ЦЕНТРЕ





Как стало известно "Ъ", назначенная Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово установила, что пожар, унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.





ДИРЕКТОР ПОЛИГОНА РАСКАЯЛСЯ НА СТРОГИЙ РЕЖИМ

ЗА ХИЩЕНИЕ И ПРОДАЖУ НА УКРАИНУ ИЗ РОССИИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДОБАВИЛИ СРОК





Вчера Московский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу на приговор бывшему гендиректору федерального казенного предприятия "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ФКП ГкНИПАС) Олегу Пронину, осужденному за продажу на Украину двигателей боевых ракет, не только не уменьшил ему назначенный срок, но и от себя добавил еще год строгого режима.





SINDBAD ПОПАЛ В ШТОРМ

КРУПНЫЙ СЕРВИС ПО ПРОДАЖЕ АВИАБИЛЕТОВ ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ



Одно из крупнейших на российском рынке онлайн-агентств по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу, по данным источников "Ъ", просрочив гарантийный платеж авиакомпаниям. В компании настаивают, что продажи возобновятся в ближайшее время. Другие игроки полагают, что Sindbad находится в предбанкротном состоянии, а от будущего своего рынка в целом ждут ужесточения условий работы и консолидации.





LIFE.RU ГОТОВЯТ К НОВОЙ ЖИЗНИ

АРАМ ГАБРЕЛЯНОВ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ДОЛЮ В ПРОЕКТЕ



Арам Габрелянов ведет переговоры о продаже своей доли в компании "Ньюс Медиа", управляющей сайтом Life.ru. Проект будет перезапущен без его участия и станет платформой для блогеров, похожей по концепции на "Яндекс.Дзен". На выплаты авторам Life.ru планирует тратить до 7 млн руб. в месяц.





ДОЛЬЩИКИ ДОШЛИ ДО КРЕМЛЯ

ОНИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ НА СРЫВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖК СУ-155



Покупатели квартир жилого комплекса в Северном Чертаново пожаловались президенту Владимиру Путину на бездействие банка "Российский капитал". Получив объект от развалившейся СУ-155 баллотирующегося в мэры Москвы Михаила Балакина, банк может сорвать сроки окончания строительства. Между тем у "Российского капитала" появилась новая проблема - 14 тыс. дольщиков подмосковной Urban Group.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.08.2018