Туапсинский морторгпорт планирует выплатить дивиденды за первое полугодие на 2.47 млрд руб.

Совет директоров АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) принял решение провести 26 сентября внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 1 сентября.



Акционерам предстоит рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам деятельности за первое полугодие 2018 года.



Совет рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 2.47 млрд руб. из расчёта 0.28 руб. на одну обыкновенную акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 8 октября 2018 года.



АО "Туапсинский морской торговый порт" (ИНН 2322001997) является основным оператором одного из крупнейших портов в России - морского порта Туапсе. Основным акционером ТМТП является UCL Port, входящий в состав международной транспортной группы UCL Holding, контролирует ряд стивидорных активов на юге и северо-западе России. Парк перегрузочной техники ТМТП состоит из 28-ми портальных кранов грузоподъёмностью от 10 до 124 т, а также 60 погрузчиков и бульдозеров.



Грузооборот ТМТП в 2017 году составил 14.2 млн т, что на 0.7% больше, чем в 2016 году.



Чистая прибыль ТМТП и его ДЗО по МСФО в 2017 году снизилась на 18.89% до 2.273 млрд руб. с 2.802 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 4.8% до 5.336 млрд руб. с 5.605 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 21.22% до 2.847 млрд руб. с 3.614 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.64% до 2.902 млрд руб. с 3.567 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ТМТП по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 91.55% до 3.425 млрд руб. с 1.788 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 19.14% до 2.142 млрд руб. с 2.649 млрд руб., прибыль от продаж - на 27.52% до 1.079 млрд руб. с 1.489 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 73.32% до 3.652 млрд руб. с 2.107 млрд руб.





"AK&M" от 24.08.2018